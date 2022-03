Kreis Ludwigsburg Frieden ist stiller als Krieg

Berichte und Reportagen über Krieg und Gewalt dominieren die Medien – gerade in diesen Zeiten, in denen der Konflikt mitten in Europa tobt. Bilder von explodierenden Bomben und verzweifelten Menschen gehen um die Welt. Frieden ist unauffälliger. Über ihn gibt es scheinbar weniger zu berichten. Die Ausstellung „Frieden machen – gelungene Beispiele aus aller Welt“ illustriert das Gegenteil: Auf 28 Roll-Ups stellt sie Friedensmacherinnen und Friedensmacher aus verschiedenen Ländern der Welt wie Kolumbien, Nordirland oder Sri Lanka in den Mittelpunkt. Sie zeigt, wie die Menschen in diesen Nationen meist unbeachtet von der breiten Öffentlichkeit erfolgreiche Projekte ins Leben rufen, konfliktsensibel und gewaltfrei Friedensprozesse anstoßen und damit Versöhnung und gleichzeitig den Wiederaufbau fördern.