Kreis Ludwigsburg Für Katze gebremst: Unfall

Bietigheim-Bissingen - Ein leicht verletzter Beifahrer, 15 000 Euro Schaden – das geht auf die Kappe einer noch unbekannten Katze, die am Samstag gegen 17.15 Uhr in Bietigheim-Bissingen die Stuttgarter Straße überquerte, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Die 22-jährige Fahrerin eines Fiats hatte die Katze auf dem Grünstreifen an der Einmündung zur Geisinger Straße sitzend bemerkt. Als sich die junge Frau mit ihrem Auto näherte, machte sich das Tier auf den Weg und überquerte die Fahrbahn. Die 22-Jährige bremste stark, ein 48 Jahre alter Porschefahrer bemerkte das zu spät und fuhr auf.