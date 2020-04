Kreis Ludwigsburg Gebaut wird immer – oder immer noch

Gilt das alte Sprichwort „Gebaut wird immer“ also nicht mehr in Zeiten der Corona-Krise? Ein Blick in den Kreis oder auf die Autobahnausfahrt Ludwigsburg-Nord zeigt: Es gilt – zumindest derzeit noch. „Es ist nicht so, dass jetzt alle Baustellen zum Erliegen kommen“, sagt Birgit Priebe, Baubürgermeisterin in Remseck. Es werde weiter auf den Baustellen gearbeitet, zum Teil mit einer verminderten Personenzahl. Auf Wunsch der Bauunternehmen habe die Stadt auch neue Sicherheitsvorschriften für die Bauarbeiter ausgegeben. So seien die einzelnen Unternehmen auf den Baustellen nach Stockwerken getrennt worden. Die Kommunalpolitik bleibe trotz der Krise auch handlungsfähig: Der Oberbürgermeister Dirk Schönberger habe jüngst per Eilentscheid die Auftragsvergabe für sieben Gewerke für die neue Grundschule in Pattonville beschlossen. Volumen: 1,6 Millionen Euro für den Innenausbau. Und beim Remsecker neuen Rathaus halte man trotz Krise am Terminplan fest.