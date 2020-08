Kreis Ludwigsburg Geht der Klinik Schillerhöhe die Luft aus?

Ideen für eine Neukonzeption gibt es, etwa in den Bereichen Gesundheitsmanagement oder Prävention. Gespräche mit der Firma Bosch und auch den benachbarten Schmieder-Kliniken laufen. Doch beschlossen ist noch nichts. Zumal das RBK das Areal auf der Schillerhöhe lediglich von der Deutschen Rentenversicherung gepachtet hat. „Wir haben einen laufenden Vertrag mit der Robert Bosch GmbH“, sagt deren Sprecher lediglich. Zu Vertragsdetails äußere man sich nicht.

Interdisziplinäre Teams

Die Überlegungen zur Zukunft des Standorts in Gerlingen drängen umso mehr, da das Gebäude früher aufgegeben wird, als geplant. Schon bis Ende 2021 soll Gerlingen vollständig geräumt sein. In einem ersten Schritt zieht bereits in diesem Herbst die pneumologische Onkologie nach Stuttgart, in einem letzten Schritt Ende nächsten Jahres die Thoraxchirurgie. Der ursprüngliche Plan lautete, „frühestens 2024“ in einem Zug auf den Burgholzhof umzuziehen. Dem Vernehmen nach läuft der Pachtvertrag zwischen Bosch und der Rentenversicherung mittelfristig aus.

Der Platz auf dem Burgholzhof wird im Rahmen einer Investition in den Hauptstandort in Höhe von 600 Millionen Euro geschaffen. Die zunehmende Komplexität der Lungenheilkunde erfordere zunehmend interdisziplinäre Teams, begründet Alscher den Umzug auch medizinisch. Schon heute kommen etwa Herzspezialisten aus dem RBK für Operationen nach Gerlingen.