Kreis Ludwigsburg Gibt es bald noch mehr Nichtschwimmer?

Auch wenn der Verein wieder Kurse anbietet: Trainer Simon Kunz ist besorgt. Die Wartelisten seien überlang. „100 Kinder sind in Lauerstellung, 200 sind gar nicht versorgt“, bedauert er. Dass die Zahl der Nichtschwimmer immer größer wird, liegt aus Sicht des Schwimmtrainers aber nicht nur an Corona. Kunz, seit fast 25 Jahren Schwimmtrainer, sieht den Stellenwert von Schwimmkursen seit Jahren sinken. Im Schul-Schwimmunterricht hätten früher stets zwei Lehrkräfte zusammen unterrichtet, mittlerweile sei es häufig nur noch eine. „Als einzelne Person kann man aber inhaltlich nichts mehr vermitteln“, sagt Kunz. An diesem Punkt setzt das seit Oktober 2015 in Ludwigsburg laufende Projekt Schwimmfix an Grundschulen an, bei dem der SVL mit der Stadt, dem Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik (LIS) und der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg kooperiert. Dabei bekommen Schullehrer qualifizierte Schwimmlehrer zur Seite gestellt, sodass die Kinder in zwei Gruppen unterrichtet werden können. Doch wegen Corona liegt das Projekt derzeit flach.

Den Ergebnissen einer Umfrage zufolge, die das Kultusministerium 2019 vorstellte, ist die Stadt mit dem Projekt auf einem guten Weg: Demnach ist die Wahrscheinlichkeit, dass Schüler am Ende der Grundschule schwimmen können, höher, wenn sie von dafür qualifizierten Lehrkräften wie Schwimmtrainern unterrichtet werden. Einer Aussage der Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) im Jahr 2019 zufolge ist der Fokus auf eine größere Aufmerksamkeit für die Bedeutung des Schwimmens gesetzt.

Damals sagte Eisenmann aber auch, dass die Schule lediglich dafür zuständig sei, Schwimmen zu üben. Beim Thema Schwimmenlernen liege es hingegen an den Eltern, die Angebote der Schwimmvereine und der DLRG zu nutzen. Solange es keine freien Plätze in Schwimmkursen gibt, bleibt dies aber schwierig. Bei den Stadtwerken hofft man deshalb auf eine Lockerung der Corona-Regeln.

Ursula Jung von der DLRG ruft Kommunen und Badbetreiber auf, Bäder nicht zu schließen. Immerhin: In Ludwigsburg sind das Freibad Hoheneck und das Campusbad (für Schul- und Vereinssport), in Kornwestheim ist das Alfred-Kercher-Bad geöffnet. Am 1. Oktober soll das Ludwigsburger Stadionbad dazu kommen – sofern es die Infizierten-Statistik zulässt.