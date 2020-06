Kreis Ludwigsburg Grüne Hoffnung auf korrekte Lasershow verglüht

Die Forderung erwies sich jedoch schon deshalb als problematisch, weil der Stadt die rechtliche Grundlage fehlt. Ludwigsburg hat keine relevanten Probleme mit Feinstaub und nennenswerte Sicherheitsprobleme gibt es auch keine. Beim jüngsten Jahreswechsel zählte die Polizei Beschädigungen an vier Mülltonnen und einem Auto, und die Feuerwehr musste sechsmal ausrücken. Von einer permanenten Gefahrenlage, die ein Verbot begründen könnte, lässt sich so also nicht sprechen. Und Müllsünder will die Stadt mit öffentlichen Appellen zur Räson bringen. Die Beseitigung ihrer Hinterlassenschaften an Neujahr schlägt mit rund 6000 Euro zu Buche.