Kreis Ludwigsburg - Vermutlich ein und dieselbe unbekannte Täterin hat am Dienstag in Ludwigsburg und im Ditzinger Teilort Hirschlanden zwei alte Damen betrogen – mit dem Ergebnis, dass die Wohnungen der Frauen durchwühlt und Geld sowie Wertsachen gestohlen wurden. Laut der Polizei schlug die Unbekannte gegen 8.15 Uhr in der Ludwigsburger Fasanenstraße zum ersten Mal zu. Bei der Bärenwiese ließ sie in der Nähe einer 90-Jährigen, die mit einem Rollator unterwegs war, einen Geldbeutel fallen.