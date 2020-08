Häufigere Besetzung am Abend

Auch aus diesen Gründen will das Polizeipräsidium Ludwigsburg den Zwei-Mann-Posten in Hemmingen mit dem vorhandenen Posten in Schwieberdingen zusammenlegen. Dieser hat vier Stellen. Zwei Arbeitsplätze seien dort problemlos zu integrieren, so Metzger. Die Polizei könne in Hemmingen präsent bleiben, Schwieberdingen sei nur vier Kilometer entfernt, zudem gebe es in beiden Orten keine größeren Brennpunkte. Mit mehr Personal könne die Dienststelle in Schwieberdingen auch häufiger am Abend besetzt sein. Das sei bisher, vor allem in Hemmingen, nur eingeschränkt möglich gewesen. Zudem sei bei nur zwei Mann Besatzung im Jahresdurchschnitt sechs Monate lang ein Beamter allein. Aus der Sicht der Bevölkerung seien die vier Kilometer Entfernung zumutbar, so Metzger.