Kreis Ludwigsburg Hund frisst Rasierklingen

Ingersheim - Wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt das Ludwigsburger Polizeipräsidium gegen Unbekannte: Sie haben auf einem Weg in Ingersheim offenbar mit Rasierklingen gespickte Köder ausgelegt. Ein Tierarzt hat am vergangenen Freitag im Magendarmtrakt eines Hundes zwei Rasierklingen gefunden. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, war die 28-jährige Hundehalterin mit ihrem Tier am Freitagmorgen zwischen 8 und 8.45 Uhr in einem Park hinter dem Ingersheimer Rathaus spazieren gewesen. Einige Stunden später verhielt sich der Hund auffällig, weshalb die Frau mit ihm zum Tierarzt ging.