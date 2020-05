Kreis Ludwigsburg „Ich mag Was-wäre-wenn-Szenarien einfach“

Zu diesen Völkern zählen ein paar sehr exotische Geschöpfe: Weltraumquallen, kybernetische Kunstwesen, lebendige Pflanzen. Für die letzten, die „Floryll“, haben Sie sogar eine eigene nichtbinäre Grammatik entwickelt – warum das?

Das war ein Experiment. Die Floryll sind Pflanzenwesen, und viele Pflanzen sind Zwitter, vereinen also männliche und weibliche Geschlechtsmerkmale in sich. Das heißt, ich konnte meine Floryll-Figuren nicht als „er“ oder „sie“ ansprechen. Es gibt im Internet einige Ansätze, Menschen, die sich geschlechtlich nicht festlegen können oder wollen, zu bezeichnen. Aber nichts war vollständig genug für meine Zwecke. Also habe ich einen Komplettsatz Personalpronomen, Demonstrativpronomen und so fort für die Floryll entwickelt. Etwa „sier“ statt „er“ oder „sie“ beziehungsweise „seihre“ statt „seine“ oder „ihre“. Das klingt erstmal seltsam im Roman, aber viele Leser schrieben mir, dass man sich schnell dran gewöhnt hat und sie die Idee spannend fanden.

Gerade erscheint ein weiterer Titel von Ihnen, der Roman „Nachtmeisters Erben“ (Pegasus Spiele), der zur Welt des Spiels „Shadowrun“ gehört und eine dystopische Zukunft abbildet. Was fasziniert Sie an der Science Fiction so sehr, dass Sie immer wieder auf verschiedene Zukunftsthemen zurückkommst?

Ich mag ungewöhnliche Was-Wäre-Wenn-Szenarien. „Shadowrun“ etwa stellt die Frage, was wäre, wenn die Menschheit große Fortschritte in der Kommunikationstechnologie und der Verschmelzung von Mensch und Maschine gemacht hätte, es gleichzeitig plötzlich Magie auf der Welt gäbe – inklusive der Verwandlung mancher Menschen in Elfen, Zwerge und Orks sowie der Rückkehr von Drachen, die sich überall auf der Welt an die Spitze von Konzernen setzen. In diesem Umfeld, das in Form von Analogie und Übertreibung immer wieder einen kritischen bis satirischen Blick auf unsere Gegenwart wirft, lassen sich interessante Geschichten schreiben.

Ein Teil des Romans spielt in Besigheim...

Das war ein Gag von mir, weil ich hier lebe. Meine Helden müssen heimlich von Ingolstadt nach Heidelberg fahren. Dabei müssen sie den Neckar überqueren. In dieser Zukunft ist viel Infrastruktur zerstört, sodass die einzige gut erreichbare Brücke die in Besigheim ist. Leider ist sie von Banditen besetzt.

Ist Besigheim ein gutes Umfeld für das Schaffen eines Autors?

Es ist ein ruhiges Umfeld und ich schätze die Ruhe fürs Schreiben, insofern kann ich die Frage mit „Ja“ beantworten. In einer Poetenbude unterm Dach eines fünfstöckigen Mietshauses in einer pulsierenden Weltstadt würde ich jedenfalls nicht leben wollen, auch wenn das dem Klischee des brotlosen Künstlers entspräche. Ich habe hier alles, was ich brauche – außer vielleicht einem ordentlichen Briefkasten in Laufreichweite, in den auch Büchersendungen passen.

Was haben Sie noch für 2020 geplant?

Aktuell habe ich wieder zwei Episoden für „Perry Rhodan“ geschrieben. Zu diesem deutschen Heftroman-Mega-Epos steuere ich alle paar Monate Gastromane bei. Außerdem plane ich gerade mit meinem Co-Autor Christian Humberg ein Kinderbuch für den Stuttgarter Thienemann-Verlag. Und ich arbeite an einem Backstein von einem Phantastikbuch, über das ich bis jetzt nur sagen darf, dass es einmal mehr in einem Umfeld spielt, das für mich völliges Neuland darstellt.



Fragen von Peter Meuer