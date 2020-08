Kreis Ludwigsburg In Ludwigsburg explodieren die Bodenpreise

„Die Bodenpreise sind in jedem Stadtteil gestiegen“, sagt Olaf Dienelt, der Leiter der Geschäftsstelle Gutachterausschuss. So wurde für Gewerbeland im Schnitt 247 Euro pro Quadratmeter gezahlt (2018 waren es 206 Euro) und für Grund im Mischgebiet 586 Euro pro Quadratmeter (im Vorjahr 543 Euro). Im Schnitt kostet der Quadratmeter in einer Neubauwohnung 5700 Euro. „Als ich 2002 nach Ludwigsburg gekommen bin, lag der Preis bei 2200 Euro“, sagt Schmid: „Das sind gigantische Zahlen.“ Beim Verkauf von Bestandswohnungen werde etwa die Hälfte dieser Summe gefordert.