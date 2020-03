Kreis Ludwigsburg Jede helfende Hand wird gebraucht

Die Kreissparkasse hatte Corona schon Anfang Februar auf dem Schirm, „als das Thema in Deutschland noch fast keinen Aufmerksamkeitsgrad hatte“, sagt Martin Lober. Deshalb sei sie zeitig gewappnet gewesen, habe einen Pandemiestab gegründet und für verschiedene Szenarien vorgeplant. Besonders wichtige Abteilungen wurden auf unterschiedliche Standorte verteilt, Teams räumlich getrennt, damit bei einer möglichen Erkrankung nicht alle Kollegen in Quarantäne müssen. In Eingängen, Kundenbereichen und Beratungsbüros stehen Desinfektionsspender – wobei die meisten Beratungen ans Telefon verlagert werden.

Heinz-Werner Schulte, der Chef der KSK Ludwigsburg, hofft auf Besonnenheit. „Anleger sollten nicht vergessen: Panik-Verkäufe von Aktien sind so ziemlich das Schlechteste, was man seinem Vermögen jetzt antun kann“, sagt er. Auch wuch wenn jetzt alles hoffnungslos erscheine: In der Regel stabilisierten sich die Kurse nach solchen Paniktagen schnell und es dauere oft nur wenige Monate, bis der frühere Stand wieder erreicht werde. Langfristig seien die Aussichten für Aktien weiterhin gut, für Anleger mit langem Atem und guten Nerven könnten es derzeit „gute Kauftage sein“.

Die Volksbank Ludwigsburg verstärkt ihre Kundendialog-Center mit Mitarbeitern, die in den Filialen aktuell weniger zu tun haben. „Die Menschen erledigen derzeit verständlicherweise ihre Bankgeschäfte lieber telefonisch als am Schalter“, erklärt der Vorstandsvorsitzende Thomas Palus. Deshalb öffnet die Volksbank für die persönliche Beratung jetzt nur noch ihre Standorte in Vaihingen, Bietigheim, Marbach sowie in Ludwigsburg die Zentrale und die Filiale am Arsenalplatz. In den kleineren Filialen wird es erst einmal keinen persönlichen Service mehr geben, alle Dienste wie Kontoauszugsdrucker, Geldautomaten und Briefkästen stünden dort aber weiterhin zur Verfügung. Auch die Bargeldversorgung sei gewährleistet. Ansonsten verweist die Volksbank auf die Vorzüge ihrer App.

Sorgen in den Werkstätten

Auch die Theo-Lorch-Werkstätten haben ihre Sorgen mit dem Coronavirus. Sie mussten ihren Bietigheimer Standort mit rund 350 Beschäftigten und Mitarbeitern schließen. Ein Praktikant hatte mit einer infizierten Person Kontakt, als Folge wurde die Gruppe, die mit ihm direkt zu tun hatte, in freiwillige Quarantäne geschickt. Mittlerweile ist der Praktikant positiv getestet worden, weshalb ein Krisenstab die Schließung bis 30. März beschloss. Nicht betroffen sind die Standorte Ludwigsburg und Großbottwar. Seit 16. März haben die Werkstätten die Verbindungen zwischen den Standorten gekappt; Besprechungen mit Externen sind abgesagt, Besucher dürfen nicht mehr in die Gebäude. Insgesamt arbeiten bei den Theo-Lorch-Werkstätten knapp 1100 Menschen, davon 850 mit einer Behinderung.

„Wir haben uns schon länger mit diesem Szenario beschäftigt, kamen also nicht unvorbereitet in diese Situation,“ sagt der Geschäftsführer Stefan Wegner. Er findet es unverständlich, dass die Behörden in Baden-Württemberg, anders als in anderen Bundesländern, Werkstätten für Menschen mit Behinderung nicht schlössen, „obwohl es sich um einen besonders gefährdeten Personenkreis handelt“. Die Werkstätten hätten einen gesetzlichen Auftrag, Arbeit und Betreuung für Menschen mit Behinderung anzubieten, und könnten nicht selbst über Schließungen entscheiden. Wegner hält eine „bundesweit einheitliche Entscheidung zur Sicherheit aller“ für notwendig.