Kreis Ludwigsburg Jetzt ist es offiziell: Die Hochschule zieht in die alte Rofa

Ludwigsburg - Anfang dieser Woche hat unsere Zeitung über entsprechende Pläne berichtet – jetzt ist es offiziell: Die Hochschule für Verwaltung und Finanzen (HVF) in Ludwigsburg wird das Gebäude der ehemaligen Rockfabrik in der Weststadt mieten, um darin eine Außenstelle einzurichten. Das hat das Landesamt für Vermögen und Bau, das für die Hochschulimmobilien zuständig ist, mitgeteilt. Am Donnerstag sei der Mietvertrag unterzeichnet worden. Das Gebäude müsse, um das Projekt zu verwirklichen, umfassend ausgebaut werden. „Nach dem Umbau sollen im Erdgeschoss zehn Seminarräume mit im Schnitt rund 70 Quadratmetern und im ersten Obergeschoss 30 Büro-Arbeitsplätze untergebracht werden.“