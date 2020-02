Kreis Ludwigsburg Konzerte entfallen wegen Corona-Virus

Kreis Ludwigsburg - Das Corona-Virus macht sich nun auch im Landkreis Ludwigsburg bemerkbar: Zwei Konzerte, die in der kommenden Woche im Ludwigsburger Forum und in der Besigheimer Stadthalle stattfinden sollten, mussten abgesagt werden. Rund 160 junge Musiker aus den Metropolen Bejing, Hangzhou, Lanzhou und Shenyang waren für zwei Jugendbenefizkonzerte „East meets West, Sing mit!“ erwartet worden. Doch die aktuelle Situation hat die federführende Organisation Deutschland-Asien-Service zur Absage bewogen. Zumindest vorübergehend. Die Konzerte sollen im Februar nächsten Jahres nachgeholt werden. Kartenbesitzer können sich an den Veranstalter wenden unter der Rufnummer 0 71 54/8 05 87 93.