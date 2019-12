Kreis Ludwigsburg/Kornwestheim Nicht überall ist die Knallerei erlaubt

In Korntal-Münchingen sind etliche Sperrgebiete für Raketen und Kanonenschläge ausgewiesen. Dazu gehören in Korntal die großen Bereiche um den Saalplatz und die Altenheime in der Friederichstraße und auf dem Roßbühl, sowie um die Volkshochschule. In Münchingen gibt es Sperrzonen am Rathaus, in der Schloßgasse und am Altenheim beim Spitalhof.

Im benachbarten Gerlingen gilt heuer erstmals ein Böllerverbot auf dem Rathausplatz. Damit will man die Eisbahn und die Holzbuden drumherum schützen. Im Feuerwehrhaus wird es keine Party in Einsatzkleidung geben. „Wir sind so schnell draußen wie sonst auch“, sagt der stellvertretende Kommandant Denis Blos. „Die letzten Silvester waren so ruhig, dass wir keine Bereitschaft brauchen.“ Kleinere Brände in der Neujahrsnacht gab es zuletzt 2018, 2014, 2012 und 2011.

In Hemmingen gebe es keinen „Hotspot“, sagt der Feuerwehrkommandant Marco Spera. In den vergangenen Jahren sind laut dem Bürgermeister Thomas Schäfer einige kleinere Brände, meist in Mülleimern, glimpflich abgegangen.

In Ludwigsburg gibt es außer den Sperrzonen um die Kirchen und Krankenhäuser laut der Stadt „keine weiteren Einschränkungen“. Die Feuerwehr sei in Bereitschaft wie immer. Die hatte einen größeren Einsatz am 1. Januar 2017 um 0.45 Uhr in der Leonberger Straße, als eine Rakete einen Dachstuhlbrand auslöste.

Die Stadt Bietigheim-Bissingen weist darauf hin, dass auch in der Silvesternacht das Schießen mit Signal- oder Schreckschusswaffen nur auf dem eigenen Grundstück erlaubt ist – aber nur senkrecht nach oben und wenn keine leicht brennbaren Objekte in der Nähe sind. Silvesterböller oder Raketen sind in großen Teilen der Bietigheimer Altstadt verboten.

In Vaihingen an der Enz gibt es keine besonderen Feuerwerk-Sperrgebiete außer den gesetzlich definierten Bereichen von Kliniken und Altenheimen.

Kornwestheim weist darauf hin, dass gesetzliche Sperrzonen um jedes Fachwerkhaus gelten. Das letzte große Feuer gab es in der Silvesternacht 2000/2001, als eine Rakete den Dachstuhl einer Scheune in der Altstadt in Brand steckte.

In Remseck gibt es keine besonderen Sperrzonen für die Silvesterböllerei. Die Feuerwehr ist in besonderer Bereitschaft.

In den Fachwerkstädtchen Markgröningen und Besigheim greift das gesetzliche Feuerwerksverbot rings um Fachwerkhäuser. In Markgröningen gibt es laut dem Bürgermeister Rudolf Kürner zudem eine Sperrzone in der Innenstadt, worauf das Rathaus mehrfach hinweise. In Besigheim erinnert man sich an zwei Wohnhausbrände, die mutmaßlich durch Silvesterraketen ausgelöst wurden.

Wegen der vielen Fachwerkhäuser ist per Gesetz auch die Altstadt von Marbach quasi komplett eine Sperrzone für Böllerei. Ein Sicherheitsdienst wache darüber, dass das Verbot auch eingehalten werde. In Steinheim gibt es kein besonderes Feuerwerksverbot im Ort.

Die evangelische Kirche hat mit „Brot statt Böller“ wieder bundesweit dazu aufgerufen, auf Feuerwerk zu verzichten. Das Geld dafür sei als Spende für Arme in der Welt sinnvoller angelegt. Die Stimmung einer Silvesterparty richte sich nicht nach der Zahl der abgefeuerten Knaller, so Cornelia Füllkrug-Weitzel, die Präsidentin der Hilfsaktion „Brot für die Welt“.