Ludwigsburg - Nach der Einführung der FFP2-Maskenpflicht in Geschäften, Innenräumen und möglicherweise auch im Nahverkehr fordert Die Linke im Kreis vom Land und den Kommunen, die FFP2-Masken kostenfrei an Menschen mit niedrigen Einkommen abzugeben. Dies könne „einfach über Bürgerbüros und soziale Einrichtungen oder in Apotheken“ geschehen, so Sprecher Konrad Ott. Die Partei verweist auf ein entsprechendes Angebot in Berlin.