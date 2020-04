Kreis Ludwigsburg „Mr. Corona“ spürt die Sehnsucht nach Normalität

Marbach/Mainz - Wer in den vergangenen Wochen abends um halb acht das ZDF eingeschaltet hat, kam an ihm nicht vorbei: Marcus Niehaves, der Redaktionsleiter des Wirtschaftsmagazines WISO. Er moderierte zahlreiche Sondersendungen zum Thema Corona. In seiner Heimatstadt Marbach, in der Niehaves das Abitur gemacht hat und noch heute seine Eltern leben, wird der 45-Jährige von einigen schon „Mister Corona“ genannt. Ein Titel, der dem Journalisten schon zu Ohren gekommen ist. „Ich könnte mir schönere vorstellen, aber ich bin in der Tat das Corona-Gesicht des ZDF“, sagt er.