Kreis Ludwigsburg Nach Unfall aus dem Staub gemacht

Remseck - Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Kornwestheim gegen einen unbekannten Fahrer eines Kleinlasters, der am Donnerstag in Remseck-Hochberg kurz vor 14 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Neckaraue in einen Unfall verwickelt war und sich aus dem Staub gemacht hat. Die Beamten vermuten, dass die Beulen und Kratzer an dem beschädigten Opel von einem Transporter mit der Aufschrift eines Paketdienstunternehmens stammen, der das Auto touchiert haben könnte. Ohne sich um den Schaden von etwa 3000 Euro zu kümmern, hatte er das Weite gesucht. Zeugen können sich an das Polizeirevier Kornwestheim, Telefon 1 31 30, wenden.