Kreis Ludwigsburg Noch freie Plätze für VHS-Kurse

Zu einer „genussvollen Erlebniswanderung“ unter dem Motto „Der Fluss, das Land, die Menschen“ geht es am Samstag, 3. Oktober, um 14 Uhr. Startpunkt ist der Neckarstrand in Remseck vor dem Biergarten „Boothaus am Hechtskopf“ in der Fellbacher Straße 2. Daisy Knisel leitet die Wanderung, die über acht Kilometer geht, bis etwa 18.30 Uhr dauert und den Teilnehmern die Stadt Remseck in ihrer Wechselbeziehungen zu den beiden dortigen Flüssen näherbringt. In der Gebühr sind Begrüßungssecco, zwei Weine, Brot und kleine Häppchen enthalten.