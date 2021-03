Kreis Ludwigsburg Pandemie stoppt die Vision kleinerer Busse

Man befinde sich mit Firmen, die sich mit diesem sogenannten „On-Demand-Verkehr“ beschäftigen, in Gesprächen. „Und wir bleiben da auch dran“, betonte Buchholz. Auf Nachfrage unserer Zeitung, wo in Ludwigsburg, in Kornwestheim oder in der Umgebung ein solches Modell infrage kommen könnte, antwortete die LVL-Jäger-Geschäftsführerin: „Aus meiner Sicht macht dies in der Zukunft zunächst nur Sinn für neue Quartiere.“ Diese könnten dann im Nachgang und bei einer wachsenden Nutzerzahl an den bekannten ÖPNV mit Bussen angegliedert werden, wenn eine Linienerweiterung zunächst keinen Sinn mache. „Das sind ganz klar Einzelbetrachtungen und Einzelfallentscheidungen.“ Dass bestehende LVL-Linien über kurz oder lang „on demand“ ersetzt werden könnten, schloss Buchholz jedoch aus. „Nein, denn bestehende Linien sind in unserem Verkehrsgebiet so gestaltet, dass sie eine hohe Anzahl an Fahrgästen befördern.“