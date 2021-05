Kreis Ludwigsburg Polizei kontrolliert Biker im Kreis

Kreis Ludwigsburg - Heinrich Bachmann ist nicht einmal vier Kilometer weit gekommen. In Häfnerhaslach gestartet, ist der 67-Jährige am Samstag auf seinem Chopper Marke Suzuki Intruder zu einer Tour durch die Umgebung aufgebrochen, da wurde er auch schon wieder gestoppt – von einem Polizeibeamten mit Warnkelle kurz vor dem Gündelbacher Ortseingang. Dort, auf einem kleineren Wanderparkplatz, wartet Heinrich Bachmann nun, bis er weiterfahren darf. „Kontrollen sind der Job der Polizei, das ist auch gut so“, sagt der Biker in Lederjacke und Pink-Floyd-Shirt, während er sich am Wegesrand eine Zigarette ansteckt. „Es gibt auch ein paar Verrückte, und deren Aktionen fallen auf die anderen Motorradfahrer zurück.“