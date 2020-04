Kreis Ludwigsburg Polizei verstärkt die Kontrollen über Ostern

Großteil der Kontrollierten zeigt Einsicht

In Ditzingen zum Beispiel wurden besonders viele Menschen, die sich nicht an die Regeln hielten, erwischt (24), in Vaihingen/Enz wurden nur zwei Anzeigen geschrieben. Am letzten Wochenende im März hatten die Beamten und der Ordnungsdienst der Stadt Ludwigsburg allein in der Barockstadt über 100 Personen angezeigt. Angetroffen wurden beispielsweise größere Gruppen auf dem Akademiehof und dem Rathaushof. Bei den bisherigen Kontrollen stießen die Einsatzkräfte beim ganz überwiegenden Teil der Menschen aber auch auf Einsicht und Verständnis.