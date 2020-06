Der junge Mann zeigte sich zunächst einsichtig und gab seine Personendaten an. Bei einer Überprüfung seines Fahrrads stellten die Beamten allerdings fest, dass das Zweirad im Jahr 2013 in einem anderen Bundesland gestohlen worden war. Sie wollten das Fahrrad sicherstellen, womit der 20-Jährige jedoch nicht einverstanden war. Er geriet in Rage und beschimpfte einen Beamten. Im weiteren Verlauf der Kontrolle kamen weitere Familienmitglieder hinzu und solidarisierten sich mit dem 20-Jährigen. Niemand wollte, dass die Beamten das Fahrrad an sich und mit zur Wache nehmen.