Kreis Ludwigsburg - Am Donnerstag, 10. September, wird es in vielen Teilen des Landkreises laut. Das Ludwigsburger Landratsamt, die zuständige untere Katastrophenschutzbehörde, nimmt am deutschlandweiten Warntag des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe teil und testet die Alarmsignale.