Kreis Ludwigsburg Schiffsführer zu schnell unterwegs – 22-Jähriger verletzt

Benningen - Zu schnell und mit wildem Fahrverhalten war ein Schiffsführer mit einem Tankmotorschiff am Freitagabend auf dem Neckar bei Benningen unterwegs. Wegen des verstärkten Wellengangs, den das Tankschiff mit dem Namen „Intruder“ verursachte, wurden einige Sportboote an den Stegen des Motorbootclubs Benningen angehoben. Ein 22-Jähriger verletzte sich am Knie bei dem Versuch, sein Boot vor dem wilden Wellengang zu schützen – er wollte es vom Steg wegdrücken. Ein weiteres Boot wurde beschädigt.