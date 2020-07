Kreis Ludwigsburg Schulen bleiben trotz Corona-Fällen geöffnet

Umso mehr ließ die Nachricht aufhorchen, die das Kreishaus vor wenigen Tagen via Facebook verbreitete: Am Freitag wurden gleich zwölf weitere Fälle registriert. Besorgte User fragten sogleich, ob irgendwo ein Hotspot entflammt sei. Dem sei nicht so, wie das Landratsamt auf Nachfrage beteuert. Im Grunde handele es sich um eine Verkettung verschiedener Ereignisse, die nichts miteinander zu tun hätten, erklärt Pressesprecher Andreas Fritz. Fünf der zwölf Fälle betreffen eine einzige Familie, die in Markgröningen lebt. Darunter befindet sich auch ein Kind, das die örtliche Landern-Grundschule besucht. Die Schulleitung hat deshalb eine komplette vierte Klasse und die zuständigen Lehrerinnen in Quarantäne geschickt. Auch zwei Geschwister des infizierten Kindes, die die Realschule besuchen, bleiben zuhause. Die Grundschule selbst blieb aber geöffnet. In der Elternschaft hatte das teilweise zu Irritationen geführt.