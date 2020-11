Kornwestheim - Eine 79-jährige Renault-Fahrerin hat am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr einen Unfall auf der Kreisstraße von Gündelbach nach Häfnerhaslach verursacht. Kurz vor Häfnerhaslach war sie in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Böschung geprallt. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht, ihr Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden an dem Wagen beläuft sich auf rund 15 000 Euro. Da die Fahrerin bereits in der Vergangenheit im Straßenverkehr aufgefallen war, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ihr Führerschein beschlagnahmt.