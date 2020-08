Kreis Ludwigsburg Stadtwerke lassen Wasser mit Absicht verdrecken

Kreis Ludwigsburg - Seit Mitte März hat das Marbacher Hallenbad geschlossen. Coronabedingt. Seit Anfang Juli dürfen zwar auch Hallenbäder – unter strengen Auflagen versteht sich – eigentlich wieder öffnen, doch das Hermann-Zanker-Bad bleibt bis auf Weiteres zu. Ein Hygienekonzept mit all den damit verbundenen Vorschriften und Abstandsregeln ließe sich in dem vergleichsweise beengten Bad nur mit großem Aufwand umsetzen, so die Erste Beigeordnete der Stadt, Franziska Wunschik. Einmal abgesehen von den hohen Kosten, die entstünden. Daran hat sich nichts geändert.