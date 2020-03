Kreis Ludwigsburg Stillberatung per Mausklick

Immer mehr Hebammen gehen inzwischen neue Wege, um Frauen zu helfen, die ohne häusliche Betreuung dastehen. In der Leonberger Praxis des Gynäkologen Gero Dongus, der auch in Ditzingen praktiziert, bieten Rebecca Nemetz und ihre Kollegin Simone Boscher seit gut einem Jahr eine Wochenbettsprechstunde an. Beide arbeiten neben ihrer hauptberuflichen Tätigkeit in einer Stuttgarter Klinik freiberuflich. Diese Kombination praktizieren laut dem Hebammenverband im Land rund drei Viertel der Hebammen.