Kreis Ludwigsburg SWLB warnt vor falschen Ablesern

Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) warnen vor Betrügern, die derzeit in der Region Ludwigsburg unterwegs sein sollen. Wie das Unternehmen mitteilt, schicken Subunternehmer für andere Versorger falsche Zählerableser los. Diese geben sich bei Kunden als Mitarbeiter der SWLB aus und verschaffen sich so Zugang zum Gebäude. Sie geben an, die Zählerstände erfassen zu müssen. „Dabei wird unter unglaublichsten Vorwänden das Vertrauen der Menschen zu ihrem Stadtwerk ausgenutzt“, erklärt Ulf Lauche, Bereichsleiter Privatkunden und Marketing bei den Stadtwerken.