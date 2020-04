Kreis Ludwigsburg Vaihingen sagt den Maientag ab

Vaihinger Maientag abgesagt

In die Reihe der Veranstaltungen, die angesichts der Corona-Krise abgesagt werden mussten, fügen sich nun auch der Horrheimer Pfingstmarkt am 1. Juni, ein traditioneller Krämermarkt, und der Maientag in Vaihingen an der Enz ein. Die Stadtverwaltung hat das Fest, das vom 29. Mai bis 2. Juni hätte stattfinden sollen, nach eigenen Angaben schweren Herzens abgesagt. Der Vaihinger Maientag geht zurück auf ein Schulfest, das möglicherweise bereits seit 1400 gefeiert wurde und sich im Lauf der Jahre zu einem Fest für alle Bürger und Besucher entwickelt hat. Zuletzt war der Maientag während des Zweiten Weltkriegs mehrere Jahre lang ausgefallen.