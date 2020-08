Autofahrer, die aus dem westlichen Teil des Landkreises Ludwigsburg in Richtung Stuttgart fahren und auf die Autobahn wollen, müssen deshalb bis Samstag, 22. August, mit Behinderungen rechnen. Weil die südlichen Rampen zur A 81 gesperrt sind, werden sie umgeleitet. Die Ausweichrouten von der B 10 in Richtung Singen und in Richtung Heilbronn (U2) sowie von der Autobahn kommend Richtung Stuttgart (U4) sind ausgeschildert. Außerdem ist die Zufahrt zum Gewerbegebiet Münchingen in Fahrtrichtung Vaihingen/Enz gesperrt. Innerhalb der Baustelle gilt ein Tempolimit von 60 Kilometern pro Stunde.