Kreis Ludwigsburg VW überschlägt sich bei Überholmanöver

An seinem Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. Der VW ist Schrott, er wurde abgeschleppt. Den Schaden an den Telefonmasten beziffert die Polizei auf ungefähr 2000 Euro. Weil der kaputte VW mitten auf der Straße liegen geblieben war und die Reinigungsarbeiten Zeit in Anspruch nahmen, war die Strecke für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Neben zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizei waren auch 25 Feuerwehrleute aus Erdmannhausen und Mitarbeiter der Straßenmeisterei Ludwigsburg im Einsatz.