In ganz Baden-Württemberg kamen 4803 Versicherte der Krankenkasse wegen Komatrinkens ins Krankenhaus. Dies entspricht einem Anteil von 0,11 Prozent aller Versicherten. Am stärksten betroffen ist laut der AOK die Gruppe der 15- bis 19-Jährigen. Dabei wurden Männer deutlich häufiger wegen Rauschtrinkens behandelt als Frauen. Eine Ausnahme bilde dabei lediglich die Altersgruppe der Zehn- bis 14-Jährigen, schreibt die AOK in einer Pressemitteilung.