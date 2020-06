Kreis Ludwigsburg Wenn der Seelsorger die Familie ersetzt

Sie bieten Gesprächsgruppen an.

Dabei stellen die Häftlinge auch Fragen zur jetzigen Situation. Die Gefangenen sind ja vor allem auf die Fernsehbilder angewiesen. Es geht ihnen dann so wie uns, als wir die ersten Bilder aus China gesehen haben. Da sind wir als Seelsorger diejenigen, die erzählen können, wie es draußen wirklich läuft. Manche Leute identifizieren sich mit dem Schicksal älterer Menschen, weil sie auch von ihren Angehörigen getrennt sind.

Wie gehen die Patienten der Psychiatrie mit der Situation um?

Manche Leute haben Angstzustände, die durch das, was draußen passiert, noch verstärkt werden. Leute mit Depressionen fragen sich, wie es weitergehen soll mit der Epidemie. Für manche geht das auch in eine religiöse Dimension. Sie saugen das, was in der Bibel steht, förmlich auf. Da bin ich dann auch als Theologe gefragt.

Ist Seelsorge stärker gefragt als zuvor?

Ja, meine evangelische Kollegin und ich wir haben deutlich mehr Anfragen. Da spielen religiöse und existenzielle Fragen eine Rolle. Aber auch das Bedürfnis, Freude und Leid mitteilen zu wollen – auch als Ersatz für die Gespräche mit den Angehörigen. Diese sind ja auch sonst auf wenige Stunden im Monat beschränkt. Aber es ist noch etwas anderes, wenn einem jemand gegenüber sitzt und einen anschaut.

Gibt es trotz allem auch schöne Erlebnisse, die Häftlinge mit Ihnen teilen möchten?

Vor kurzem haben wir mit dem Skypen angefangen. Gestern hat mir ein Mann mit leuchtenden Augen erzählt, wie er mit seinem dreijährigen Enkel über Wolken spricht und was er alles dafür aus Stoff gebastelt hat. Ein Vater schildert, wie sehr er sich darauf freut, nach drei Monaten wieder einmal und Tochter zu sehen. Aber natürlich kann das Skypen auch keine Berührung ersetzen. Bei regulären Besuchen gibt es eine Umarmung zur Begrüßung oder das Handhalten. Es ist eine emotionale Vergewisserung, dass der Mensch noch zu einem hält.

Halten Sie die Corona-Maßnahmen auf dem Hohenasperg für angemessen?

Auch wenn ich als Seelsorger merke, dass die Situation die Menschen stark belastet, halte ich es für eine sinnvolle Schutzmaßnahme. Es gibt hier eine gute Balance zwischen Vermeidung von Infektionen, den bestehendem Sicherheitsanforderungen, die es in einem Gefängnis immer gibt, und dem Bedarf nach sozialen Kontakten und therapeutischen sowie medizinischen Anwendungen. Anders als in anderen Anstalten wurden die Gottesdienste und die Gruppenarbeit nicht eingestellt. Hier ist die Situation mit rund 220 Häftlingen aber natürlich auch eine andere als etwa in der JVA Stammheim mit bis zu 800 Inhaftierten. Da muss man anders arbeiten und mehr zurückfahren.

Entwickeln Sie als Seelsorger langfristige Beziehungen zu den Inhaftierten?

Die Probanden der Sozialtherapie sind durchschnittlich drei bis fünf Jahre hier. Da gibt es Leute, mit denen ich seit 2018 regelmäßig Gespräche geführt habe. Die Sozialtherapie geht ans Eingemachte, da muss sich im Inneren des Menschen, der vielleicht jemanden getötet oder missbraucht hat, etwas verändern. Der Seelsorger ist auch ein guter Gesprächspartner, weil er der Schweigepflicht unterliegt.

Wenn ein Inhaftierter heute entlassen würde, über was würde er sich wundern?

Er hätte seine Schwierigkeit damit, dass sich das Nähe-Distanz-Empfinden der Menschen verändert hat. Die Inhaftierten sind auf die Kontakte auf ihrer Station beschränkt. Wenn sie jetzt rauskommen und merken würden, wie die Leute einen Bogen umeinander machen, das würde sie befremden.

Wie sieht gerade der Alltag in der Sozialtherapie aus?

Durch die Kontaktsperren ist deren Situation wie eingefroren. Es gibt Programme, die auf die Entlassung vorbereiten. Mit Blick auf die Entlassung machen sich viele Sorgen über die Entwicklungen am Arbeitsmarkt. Sie denken: Derjenige, dem man als letztes eine Arbeit gibt, ist vielleicht der, der in seiner Biografie einen Haftaufenthalt vorzuweisen hat.