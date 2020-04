Kreis Ludwigsburg Wie die Kirchen in Ludwigsburg mit Corona Ostern feiern

Ein kleines Ensemble auf dem Friedhof

Alexander König zum Beispiel feiert am Gründonnerstag und in der Osternacht eine Messe in der verschlossenen Kirche St. Maria – und stellt aufgezeichnete Sequenzen davon später ins Netz. Vor der katholischen Kirche im Ludwigsburger Stadtteil Neckarweihingen wird am Karfreitag ein großes Holzkreuz aufgestellt, an das Gläubige Zettel mit ihren Sorgen und Ängsten pinnen können. An der Tür zur evangelischen Friedenskirche hängen Wünsche und Gebete zur Erbauung, in der Kreuzkirche zieren Blumen und Karten mit Ostergedanken den Eingang. So wie an vielen Gotteshäusern Andachtshefte mit Gebeten und Gedanken ausliegen, stellenweise gibt es sie sogar in kindgerechter Ausführung inklusive Rätseln und Ausmalbildern. Alois Krist, der leitende Pfarrer der katholischen Kirche in Ludwigsburg, regt an, am Palmsonntag Palmzweige auf den Fenstersims zu stellen – als äußeres Zeichen der Verbundenheit. Und Friedrich Zimmermann, Dekan und evangelischer Pfarrer in Ditzingen, tüftelt sogar an einer unverfänglichen Osterandacht auf dem Friedhof.