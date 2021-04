Kreis Ludwigsburg Zahl der Borreliose-Fälle steigt

Kornwestheim - Sie lauern in Büschen, im Unterholz und im hohen Gras: Zecken können ein ernstes Gesundheitsrisiko darstellen und Krankheiten wie Lyme-Borreliose oder Frühsommer-Meningo-Enzephalitis (FSME) übertragen – und die Zahl der Fälle im Landkreis Ludwigsburg steigt. Das geht aus einer Auswertung der AOK Ludwigsburg-Rems-Murr hervor. Demnach waren im Jahr 2019 659 Versicherte im Landkreis wegen einer Lyme-Borreliose in ärztlicher Behandlung. Der Anteil der Betroffenen ist damit seit 2015 im Schnitt um knappe fünf Prozent jährlich gestiegen. In ganz Baden-Württemberg lag diese Zahl für den gleichen Zeitraum bei durchschnittlich 2,9 Prozent jährlich.