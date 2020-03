Kreis Ludwigsburg Zweites Testzentrum soll Abhilfe schaffen

Was war passiert? Beim Sozialministerium waren die Zahlen des Wochenendes erst am Dienstag aktualisiert worden. Was also so aussah wie ein Anstieg von Montag auf Dienstag, war de facto ein Anstieg von Freitag auf Dienstag. Das Sozialministerium weist bei seinen Veröffentlichungen auch ausdrücklich darauf hin, dass es „Meldeverzug“ gibt und es daher zu Abweichungen kommen kann.

Fritz weist noch auf eine weitere Besonderheit der Zahlen hin: Bei der jeden Werktag veröffentlichten „Zahl der bestätigten Corona-Erkrankungen“ handelt es sich um den Personenkreis, bei denen ein Corona-Test ein positives Ergebnis hatte – unabhängig von Symptomen. Diese Zahl kann niemals sinken, maximal stagnieren. Denn auch mittlerweile Genesene – am Dienstagabend waren es sechs Personen – und Tote zählen weiterhin zu dieser Zahl. Wer also die Zahl jener Personen wissen wolle, in denen das Virus derzeit aktiv sei, müsse diese beiden Gruppen abziehen. Aktuell ist die Differenz zwischen den beiden Zahlen nicht groß – doch es ist anzunehmen, dass sie steigen wird.

Nicht mehr vor Redaktionsschluss am Mittwoch geklärt werden konnte die Diskrepanz bei der Information über die aktuelle Zahl der Todesfälle im Landkreis: Laut Landratsamt starben bisher zwei Personen an den Folgen der Erkrankung. Das Sozialministerium vermeldete jedoch am Mittwochabend fast gleichzeitig, im Landkreis Ludwigsburg seien bereits vier Verstorbene zu beklagen.

Seit Dienstag ist eine zweite Corona-Teststelle am Ludwigsburger Klinikum in Betrieb. „Die Zahl der Abstriche wird laufend aufgestockt. Aktuell sind 210 Abstriche täglich möglich“, teilt Landrat Dietmar Allgaier in einer Antwort auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Fabian Gramling (CDU) mit. Mittlerweile werde im Zwei-Minuten-Takt getestet. Die Zahl der Abstriche könne aber nur in dem Maß erhöht werden, wie man die Laborkapazitäten steigern könne. Von einem so genannten „Drive-Through“-Testzentrum – man fährt die Station mit dem Auto an und verlässt es während des Tests nicht – sehe der Landkreis ab. Auch, weil die richtige diagnostische Bewertung schwieriger sei.

Einen ungewöhnlichen Schulterschluss üben wegen der Corona-Krise die Volks- und VR-Banken der Region und die Kreissparkasse Ludwigsburg. Sie ermöglichen ihren Kunden gegenseitig kostenlose Abhebungen an Geldautomaten, um die Bargeldversorgung in Zeiten von Kontaktsperren und Ausgangsbeschränkungen flächendeckend zu gewährleisten.