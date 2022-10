Kriegsflüchtlinge Mehr als 193.000 ukrainische Schüler in Deutschland

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) wies ebenfalls auf Probleme hin: Für die vielen an Schulen und Kitas angemeldeten ukrainischen Kinder und Jugendlichen fehlten pädagogische Fachkräfte und geeignete Räume, sagte die Vorsitzende Maike Finnern der dpa. "Aktuell warten schulpflichtige Kinder deshalb häufig monatelang auf einen Platz in der Schule oder sie erhalten nur ein eingeschränktes Bildungsangebot. Das erschwert die Integration der geflüchteten Kinder und Jugendlichen massiv."

Vom Deutschen Lehrerverband hieß es, die Aufnahme der ukrainischen Kinder und Jugendlichen verschärfe den Lehrkräftemangel und führe indirekt zu Stundenkürzungen und Streichung von Zusatzangeboten für alle Schülerinnen und Schüler. Es gehe nicht um Schuldzuweisungen, "sondern das ist die reale Lage", sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger. "Die Politik sollte so ehrlich sein, diese Notlage nicht schönzureden."

Lehrkräftemangel oft nur verschärft

Meidinger zufolge bräuchte es für 200.000 zusätzliche Schülerinnen und Schüler 12.000 bis 14.000 zusätzliche Lehrkräfte. Die Ukrainerinnen und Ukrainer, die an deutschen Schulen arbeiten oder aushelfen, deckten nur einen Bruchteil des Bedarfs ab. Eine Umfrage in den Bundesländern hatte im September ergeben, dass in Deutschland bisher etwa 2700 Lehr- und Hilfskräfte aus der Ukraine beschäftigt sind.

Laut Meidinger ist die Situation in den Schulen unterschiedlich. "Die Stimmung bei den Schulleitungen schwankt zwischen Stolz, die Versorgung gesichert und neue Beschulungskräfte gefunden zu haben, bis hin zu wirklicher Verzweiflung, mit den Problemen und den fehlenden Ressourcen weitgehend allein gelassen zu werden." Am Geld für zusätzliches Personal liege es meist nicht, sondern daran, dieses vor Ort auch zu bekommen. Das Problem, genügend Lehrkräfte zu finden, gab es zudem auch schon vor dem Krieg in der Ukraine.

Als positiv bezeichnete es der Lehrerverbandspräsident, dass Willkommenskultur und Aufnahmebereitschaft an den Schulen und innerhalb der Schulfamilien nach wie vor ungebrochen seien. Er sprach auch von großer Motivation und Anstrengungsbereitschaft bei vielen ukrainischen Kindern und deren Eltern. "Uns werden Fälle berichtet, wo es selbst in Vorabschlussklassen an Gymnasien Jugendlichen gelungen ist, trotz anfangs komplett fehlender deutscher Sprachkenntnisse innerhalb von Monaten den Anschluss zu finden." Schulsportmannschaften seien aufgrund neuer Mitschüler regelrecht "wiederbelebt" worden.