Krieg gegen die Ukraine Moskau: Beziehungen zu den USA am Rande des Abbruchs

Moskau: Unwürdige Äußerungen von Biden

Als Reaktion auf Kritik von US-Präsident Joe Biden an Kremlchef Wladimir Putin hatte das russische Außenministerium dem US-Botschafter in Moskau, John Sullivan, am Montag eine Protestnote überreicht. Biden hatte Putin wegen des Krieges gegen die Ukraine als "Kriegsverbrecher" und "mörderischen Diktator" bezeichnet.