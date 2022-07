Krieg in der Ukraine Selenskyj: Getreideexporte starten "heute oder morgen"

16 Schiffe werden in den Häfen von Odessa mit Getreide beladen

Nach Angaben des stellvertretenden Chefs der Präsidialverwaltung, Kyrylo Tymoschenko, werden derzeit insgesamt 16 Schiffe in den Häfen von Odessa mit Getreide beladen. Die Gesamtzuladung liege bei 580 000 Tonnen. "In Kürze werden sie in ihre Bestimmungshäfen ablegen", sagte Tymoschenko.