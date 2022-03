Krieg in der Ukraine Sportrichter bestätigen Russlands Ausschluss von WM-Playoffs

Auch Clubs ausgeschlossen

Bereits am Dienstag hatten die Cas-Richter entschieden, dass russische Teams auch weiterhin nicht an den europäischen Wettbewerben teilnehmen dürfen. Der russische Verband (RFU) hatte beim Cas in Lausanne Einspruch gegen die Entscheidungen der FIFA und der Europäischen Fußball-Union UEFA eingelegt. Die Verbände hatten beschlossen, Russland wegen der Invasion in die Ukraine aus allen Wettbewerben zu verbannen.