Krieg in der Ukraine Habeck: Neue Gasheizungen zurzeit "politisch falsch"

Preise dürften weiter steigen

Angesichts des russischen Einmarsch in der Ukraine wird befürchtet, dass Gaspreise weiter steigen oder Russland Gaslieferungen in die EU ganz abbrechen könnten. Habeck wiederholte, dass er Atomkraft und Kohle nicht als Lösungen in einer solchen Krise sehe. "Für Deutschland kann ich sagen, dass Kohle und Atom keine Alternative sind, sondern die Situation gerade in der Ukraine zeigt uns, dass es die falschen Energien sind", so der Grünen-Politiker. "Wir werden also andere Maßnahmen, nämlich die Diversifizierung von Gas und den Hochlauf von erneuerbaren Energien, als Strategie verfolgen."