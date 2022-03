Krieg in der Ukraine Polens Ministerpräsident ruft Scholz zu Kiew-Reise auf

"Kann sein, dass es Symbolpolitik war", sagte der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, dazu. "Aber es hat den Menschen - über 2 Millionen Kiewer, die in der Stadt geblieben sind - Mut gemacht." Auch Melnyk, regte bei Bild Live eine Reise von Scholz nach Kiew an. "Es wäre schön, wenn auch Bundeskanzler Scholz mal Kiew besucht, um sich die Zerstörung anzusehen und auch ein Gefühl zu bekommen, womit man es hier zu tun hat."