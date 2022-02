Krieg in der Ukraine Russland-Resolution geht an UN-Vollversammlung

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hatte sich zuvor in einer Dringlichkeitssitzung dafür ausgesprochen, dass die Beschlussvorlage an das größte UN-Gremium überstellt wird. Bei der Abstimmung votierten 11 der 15 Länder des Rates dafür. Russland stimmte dagegen, Vetos gab es bei dieser prozeduralen Abstimmung aber nicht. "Russland kann die Welt nicht daran hindern, zusammenzukommen, um seine Invasion in der Ukraine zu verurteilen", sagte die britische UN-Botschafterin Barbara Woodward.