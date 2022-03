Krieg in der Ukraine Söder: Kanzleramt soll Flüchtlingspolitik koordinieren

"Wir haben jetzt in Bayern alleine eine Milliarde vorgeschossen für die Kommunen", sagte Söder. "Das wird auf Dauer nicht reichen. Der Bund muss seiner Verpflichtung nachkommen." In Deutschland wurden bisher mehr als 225.000 Flüchtlinge erfasst. Die tatsächliche Zahl dürfte deutlich höher sein, weil Ukrainer ohne Visum einreisen dürfen und es im Regelfall keine festen Kontrollen an den EU-Binnengrenzen gibt. Vor allem die Ballungszentren und an erster Stelle Berlin sind sehr stark belastet.