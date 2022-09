Kriegseinsatz Ukrainischer Soldat: "Krieg kann noch lange dauern"

An der Uniklinik in Bochum kommt ihm dann ein spezielles Nerven-Ultraschallgerät (Nervensonographie) zugute, das es in Deutschland nicht oft gibt. Noch seltener werde es zur Diagnose von strukturellen Verletzungen der Nerven genutzt, "leider", sagt Professor Dr. Christos Krogias. Der Bochumer Oberarzt leitet in der Neurologie die Schlaganfallstation und ist Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall-Medizin (Degum). "Das Problem bei Aleksandr war, dass er seinen rechten Fuß nicht mehr heben beziehungsweise hochziehen konnte", erläutert der Spezialist.

Granatsplitter hat sich in Nerv eingenistet

Als die Chirurgen nicht weiterkommen, wird Krogias hinzugezogen. Mit dem Ultraschall erkennt er die Ursache des Übels: Ein winziger Granatsplitter hat sich mitten im Nerv eingenistet und so die Reizweiterleitung verhindert. Der Fuß kann vom Gehirn nicht angesteuert werden. Den Rest erledigen die Neurochirurgen in der Essener Uniklinik. Sie entfernen den Splitter.

Danach geht es bergauf. Täglich schuftet Aleksandr drei Stunden in der Reha, um wieder so fit wie möglich zu werden. Und so schwer es auch vorstellbar ist: um möglichst wieder aktiv an der Front mitzuhelfen, sein Land zu verteidigen. Gegen die Russen, für die sie mittlerweile ein Schimpfwort kreiert haben. "Das gab es früher nicht." Und wenn er es körperlich nicht mehr packt? "Ich weiß nicht. Ich bin Soldat. Etwas anderes habe ich nicht gelernt." Er weiß, dass es noch ein sehr langer Weg ist. Und dass er es nicht einmal selbst in der Hand hat. "Wenn ich zurück bin, entscheidet eine Kommission wie es bei mir weitergeht. Ob ich in der Armee bleiben darf." Nur eines ist für ihn sicher: "Der Krieg ist noch nicht vorbei, er kann noch lange dauern."