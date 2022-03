Krimi-Reihe "Der Alte" mit neuem Hauptdarsteller

"Der Alte" hat viele Gesichter

In der 45-jährigen Geschichte der Reihe mit bereits 443 Folgen gab es schon mehrere Wechsel. In den ersten 100 Folgen verkörperte Siegfried Lowitz ("Die unsichtbaren Krallen des Dr. Mabuse") von 1977 bis 1986 den knorrigen Kriminalhauptkommissar Erwin Köster, der am Ende von einer Kugel niedergestreckt wurde. Von 1986 bis 2008 spielte dann Rolf Schimpf ("Es muß nicht immer Kaviar sein") dessen Nachfolger Leo Kress. Walter Kreye ("Dark") übernahm als Rolf Herzog bis 2012. Seither ist Kremp ("Reiff für die Insel") als Richard Voss Titelheld. Den neuen "Alten" Heinze kennen Zuschauer etwa aus "Das Superweib".