Kriminalität 124 Taten - Anklage im Missbrauchsfall Wermelskirchen

"Er wird ein umfassendes Geständnis ablegen, auch in der Hauptverhandlung", sagte Christian Lange, der Anwalt des 45-Jährigen. Dieser hatte sich den Ermittlern gegenüber bisher kooperativ und geständig gezeigt. Lange sagte, sein Mandant wolle helfen, so viel wie möglich aufzuklären. Es werde in dem Prozess keine große Streiterei um einzelne Fälle geben, kündigte er an. Der Prozess soll laut dem Sprecher des Landgerichts wohl noch im Dezember beginnen.

Spezialkräfte hatten den Mann im vergangenen Dezember festgenommen, nachdem man im November durch Ermittlungen gegen einen seiner Chat-Partner auf ihn aufmerksam geworden war. Er soll mit Dutzenden weiteren Männern kinderpornografische Bilder und Videos ausgetauscht haben. Mittlerweile wird gegen mehr als 80 Beschuldigte ermittelt.

Millionen Bilder und Videos

Bei dem Wermelskirchener fanden Ermittler gewaltige Mengen Missbrauchsdarstellungen - 3,5 Millionen Bilder und 1,5 Millionen Videos. Allein die Sicherung der auf 232 Datenträgern befindlichen Dateien dauerte 17 Tage. Sein Kinderpornografie-Archiv soll er in Listen unterteilt haben - wohl um nicht den Überblick zu verlieren.

Der nun Angeklagte soll außerdem mit einem der Täter aus dem Missbrauchskomplex in Münster in Kontakt gestanden, ihm über einen Video-Chat beim Missbrauch zugesehen und Anweisungen gegeben haben.

Über das Ausmaß und die Brutalität der Fälle zeigten sich selbst erfahrene Ermittler schockiert. Ein solches Ausmaß an menschenverachtender Brutalität und gefühlloser Gleichgültigkeit gegenüber kleinen Kindern, ihren Schmerzen und ihren Schreien sei ihm noch nicht begegnet, sagte Kölns Polizeipräsident Falk Schnabel im Mai. Oberstaatsanwalt Joachim Roth sagte, das, was er gesehen habe, habe ihn bis ins Mark erschüttert.