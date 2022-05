Kriminalität Dating-App-Serienmörder - Angst bei Schwulen in Nordspanien

In der baskischen Metropole, die mit ihren hippen Pintxo-Bars, ihrer Spitzengastronomie und einem eindrucksvollen Ableger des New Yorker Guggenheim-Museums Touristen aus aller Welt anlockt, ist nämlich nach Überzeugung der Polizei ein Serienmörder unterwegs. Einer, der es auf Schwule abgesehen hat, seine Opfer per Dating-App kontaktiert und bereits mindestens vier Männer getötet haben soll. "Es gibt ein Klima der Angst", zitierte das Digitalblatt "El Confidencial" einen jungen Mann aus der 345.000-Einwohner-Stadt rund 100 Kilometer westlich der Grenze zu Frankreich.